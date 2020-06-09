جديد التطبيقات: Money Tree تطبيق مالي لتتبع وفهرسة إنفاقك الشخصي

من على متاجر التطبيقات الرسمية، هناك باقة من التطبيقات التي تُساعد أي شخص في تتبع مصاريفه أو نفقاته الشخصية، ومع ذلك، جُلّ هذه التطبيقات تحتاج إلى اشتراك أو الدفع مرة واحدة، Money Tree أحدث هذه التطبيقات على أندرويد، وهو بالمناسبة مجاني وبشكل كامل، ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن مُتتبّع لإنفاقك الشخصي مع قدومه بأدوات مساعدة أخرى.

من ناحيته أيضًا، يمكنك توقّع جميع الوظائف النموذجية في هذا التطبيق، على أن يقوم بتخزين جميع بياناتك محليًا، لذلك لن تقلق بشأن إبطاء تسجيلات الحساب، فضلًا عن تتبع أموالك بدون ميزانية وبدون إدارة دقيقة لكيفية إنفاقك أو ادخارك، وفي كلتا الحالتين، ستنظُر كيف تنمو أموالك.

بالتالي، سيمنحك تطبيق Money Tree نظامًا بسيطًا مع منحك الرؤى التي تحتاجها لفهم عاداتك في الإنفاق، حيث عند إضافة أرصدة حسابك مرة واحدة في الأسبوع، يمكنك الحصول على رؤى مختلفة عن أي شيء آخر متاح، وكذلك ذلك متاح في جداول بسيطة ورسومات بيانات أبسط مما سيُساعدك على اتخاذ قرارات مالية مناسبة.

أخيرًا، التطبيق وكما أشرنا متاح للتحميل مجّانًا وبشكل كامل وبدون أي إعلانات او حتى مشتريات داخلية، لذلك إذا كنت تبحث عن تطبيق متعقب مالي سهل وبسيط وقوي بنفس الوقت، فعليك بهذا التطبيق.

تحميل تطبيق Money Tree على أندرويد.