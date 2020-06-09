تويتر تختبر طلب توثيق الحساب من لوحة التحكم

توقفت منصة تويتر منذ بضعة سنوات عن آليتها العلنية لتوثيق حسابات المستخدمين، والآن ظهرت أدلة على أنها تختبر طريقة جديدة تتيح للمستخدمين تقديم طلب توثيق حسابهم مباشرة من لوحة تحكم الحساب.

مازالت الآلية بالكامل غير معروفة حتى الآن، فقط ظهرت صورة تؤكد وجود قسم خاص بطلب توثيق الحساب ضمن لوحة تحكم الحساب. وأكدت تويتر تلك الصورة.

ويظهر في قسم الحساب ضمن تبويب المعلومات الشخصية خيار جديد وهو طلب التوثيق Request Verification.

وأوضحت تويتر أن المستخدم عندما يطلب توثيق حسابه، فإنه سيعرف بشكل كافي إن كان طلبه مؤهل للتوثيق قبل التقدم به.

وكانت الشركة توثّق حساب الشخصيات العامة المعروفة تجنباً للالتباس مع الحسابات المزيفة. وفي عام 2016 أطلقت آلية علنية متاحة للجميع بأن يتقدموا بطلبات توثيق حساباتهم بعد توفر بعض الشروط.

لكن سرعان ما أوقفت تلك الآلية بعد عام واحد فقط بعض خلافات وإشكالات أثارها المستخدمين، ووعدت تويتر أنها ستعمل على تحسين الآلية بدون تحديد موعد إطلاقها.

Twitter is working on “Request Verification” 👀 (I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

المصدر:

@wongmjane