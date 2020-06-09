مع هذا التطبيق يمكنك إصلاح تواريخ صورك بعد نقلها لهاتف جديد

Image and Video Date Fixer تطبيق جديد على أندرويد يمكنك الاستعانة به لإصلاح تواريخ صورك بعد نقلها بكميات كبيرة.

بشكل أساسي، ستعرض صورك تاريخ آخر تعديل، وعندما يتم نقلها إلى جهاز جديد، سيكون لتاريخ هذه الخطوة الأسبقية على تاريخ الإنشاء، لذلك يأتي Image and Video Date Fixer، وهو تطبيق جديد على أندرويد يمكنه إعادة صورك إلى تاريخ إنشائها، بالتالي لن تقلق بعد الآن بشأن الترتيب بعد كل عملية نقل.

ويتم ذلك من خلال استعانة التطبيق وقرائته لتاريخ إنشاء الصور والملفات من بياناتها الوصفية وتعيين ذلك كتاريخ تعديل الملف، وفي حالة عدم احتواء صورك على البيانات الوصفية، ولكنها بنفس الوقت تحتوي على التاريخ الموجود في اسم الملف نفسه، يمكن لهذا التطبيق تحليل أسماء الملفات لاستخراج التاريخ وتعيينه كسمة تاريخ EXIF.

أما بالنسبة لمقاطع الفيديو، سيتم تعيين تاريخ تعديل الملف فقط على أساس البيانات، أخيرًا، تسمح لك النسخة المجانية من تطبيق Image Video Date Fixer بمعالجة 20 ملف لكل دفعة، وإذا كنت ترغب في معالجة المزيد، فعليك شراء الإصدار المدفوعة من خلال عملية شراء داخلية، ويكفي للاستفادة منه ان يكون إصدار نظامك أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Image and Video Date Fixer على أندرويد.