تطبيق Duo من جوجل يدعم الآن دعوة أي شخص لمكالمة جماعية وبرابط بسيط

يمكنك الآن دعوة أي شخص للانضمام إلى مكالمة فيديو جماعية على تطبيق جوجل Google Duo برابط بسيط.

شهدت الأيام أو الأشهر القليلة الماضية استخدامًا مُكثّفًا لمكالمات الفيديو الجماعية، كون أن الجميع تقريبًا أصبح بالمنزل، وتركّز هذا الاستخدام في التواصل الشخصي وكذلك التواصل من أجل العمل، وهذا دفع الكثير من الشركات والمطورين في تقديم كل ما لديهم لتحسين تجربة الاستخدام، فعلى سبيل المثال، كلٍ من خدمة Zoom و Google Meet أصبحا يدعمان الانضمام إلى المحادثات بمجرد مشاركة رابط، الآن تطبيق Google Duo قد لحق بالركب.

من ناحيته، ستجد هذا الخيار متاح من إصدار Duo 89 فأحدث، وما عليك سوى إنشاء مجموعة عن طريق إضافة عضو واحد على الأقل وسترى رابط الدعوة على الفور، بحيث يمكنك مشاهدته ومن ثم نسخه أو مشاركته على تطبيق آخر، وعندما ينقر شخص ما على الرابط، سيتم فتحه في Duo وسيعرض عليه إظهار أعضاء المجموعة قبل الانضمام.

وفي حالة أنك بدأت بالفعل بمكالمة جماعية، فلا يزال بإمكانك دعوة الآخرين للانضمام إليك من قائمة المكالمة، وذلك بالضغط على القائمة ثم شارك الرابط لإرساله إلى شخص جديد والانضمام إلى المكالمة.

أخيرًا، يبدو ان هذه الإضافة من جهة الخادم، ومع ذلك من المُستحسن تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Duo، على أن تستفيد من سلسلة تحسينات أخرى، مثل اعتماد أقل على أرقام الهواتف، ومكالمات جماعية لـ 12 شخص كحد أقصى، وبالنسبة للأخيرة نعلم ان جوجل تعمل على زيادة الحد إلى 32 شخص.

تحميل تطبيق Duo على أندرويد.