استخدم تطبيق Background Eraser لتفريغ صورك على أندرويد

Background Eraser تطبيق قوي لإزالة الخلفية وجعلها شفافية على أندرويد.

Background Eraser هو تطبيق بسيط كما أنه فعال يسمح لك بقص التفاصيل من الصورة، بمعنى التخلص من الخلفية المُصاحبة لأي صورة بجعلها شفافة، حتى تتمكن بعد ذلك من إنشاء صور مركبة، أو تصديرها إلى عملاق التحرير الفوتوشوب والعمل عليها بإبداعاتك.

من ناحيته، تُقدّم الأداة وضعين للاستخدام، الأوّل الوضع التلقائي حيث يحذف وحدات البكسل المتشابهة، بينما باستخدام الوضع الثاني “الاستخراج” ستتمكّن من تحديد وحذف الكائنات التي تريد إزالتها بدقة وباستخدام المؤشرات الزرقاء والحمراء.

كما ويسمح لك التطبيق ضبط حجم أدوات التنقيح وتكبير الصورة وتصغيرها، فضلًا عن سماحه بإجراء عمليات في حالة الحذف غير المقصود لبعض التفاصيل، على أن يُوفّر خيارات التراجع والإعادة في أي وقت تريده من عملية التحرير.

وفي نهاية التحرير، سيُسمح لك بتحديد مستوى شطب الحواف وحفظ النتيجة بخلفية بيضاء أو تعديلها باستخدام أحد التطبيقات المُثبتة لديك، أخيرًا، يتوفّر التطبيق لنظام أندرويد مجانًا بدون عمليات شراء داخلية، ولكنه مدعوم بإعلانات.

تحميل تطبيق Background Eraser على أندرويد.