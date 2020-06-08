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17 تطبيق و 24 لعبة أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 17 تطبيق و 24 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
17 تطبيق
- My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Prometheus News Feeds : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- ET Music Player Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Promotion Ready : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- NOAA Marine Weather Forecast : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- 90X Duplicate File Remover Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Luci 💤 – Intelligent Dream Journal & Lucid Guide : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Protect Note Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Shogi keyboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Flyme 6 – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Shortcuts widget – Apps Folder Widget : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Simple text widget – Text widget for android : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Nixo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Pixel Pie Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Agent Launcher Pro – Aris Themes : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Luzicon Icon Pack for Nova/Apex/Evie/ADW launcher : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Insomnia – Breathe & Fall Asleep Under 60 Seconds : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
24 لعبة
- Unhatched : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Ocean Go! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Cartoon Dungeon VIP : Age of cartoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Connect: cute monsters and food. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fall of Reich – WW2 Allied Siege : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- FillField : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Monkey GO Happy : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The epic of legend 1 -The Tower of Lost : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Animal Forest : Fuzzy Seasons (Start Pack Edition) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Diana Adventure : السعر الحقيقي 1.50$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dragon Raid (Hardcore – idle rpg) : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Everybody’s RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Idle Poo Factory VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sudoku Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Tap Town Premium (idle RPG) – Magic : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- The Edge Ball : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Crazy Halloween Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Peppa Pig: Happy Mrs Chicken : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tap Tap Fist VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Word Search Premium : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.