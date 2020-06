سوني ربما تكشف عن بلايستيشن 5 في 11 يونيو بحسب إعلان ظهر على تويتش

أعلنت سوني قبل نحو أسبوعين عن تاريخ 4 يونيو للكشف عن بلايستيشن 5 “PS5″، لكنها مع اندلاع المظاهرات الأمريكية على إثر مقتل جورج فلويد، قررت تأجيل مؤتمرها الافتراضي إلى موعد لاحق حتى هدوء الوضع. لكن على ما يبدو أن المؤتمر سيعود في 11 يونيو الحالي وفقًا لإعلان ظهر على منصة تويتش.

فقد انتشر فيديو إعلاني يكشف عن موعد المؤتمر الجديد على منصة بث الألعاب، تويتش ، ظهر فيه 11 يونيو كموعد للكشف عن مستقبل الألعاب كما تقول سوني.

وفي حال صدق التسريب، فإننا سنرى الإعلان عن كامل مواصفات بلايستيشن 5 بجانب وحدة التحكم الجديدة DualSense، ومجموعة من الألعاب الحصرية التي ستصدر بالتزامن مع إطلاق الجهاز.

يُشار أن المؤتمر من المفترض أن يُبث عبر الإنترنت بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم، وسيتاح للمشاهدة ببث مباشر لجمهور الألعاب حول العالم.

Looks like a Twitch ad has leaked the new PS5 event date as June 11. pic.twitter.com/lU0kt9IJGz

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2020