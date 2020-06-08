إتش بي تطلق Chromebook x360 14c بمعالج إنتل من الجيل العاشر

أطلقت شركة إتش بي جهازاً جديدأ من فئة كروم بوك المتحولة (2 في 1) حيث جاء باسم Chromebook x360 14c بمواصفات راقية وشاشة لمس 14 بوصة.

وتعد الميزة الأساسية في كروم بوك اتش بي الجديد كونه جاء بمواصفات النخبة ومعد لينافس في الطبقة الراقية من هذه الفئة من الحواسيب العاملة بنظام كروم، الجهاز كما أسلفنا جاء بشاشة لمس 14 بوصة محمية بطبقة Corning Gorilla Glass مع بهيكل نحيف 17.89 مم فيما يزن الجهاز 1.59 كجم.

ومن الميزات الأساسية التي خصت فيها إتش بي جهاز x360 14c هي مفتاح الخصوصية لكاميرا الويب والذي يأتي بجوار المنافذ التي وفرتها أيضاً ( USB من نوع A وأخر من نوع C) بالإضافة لكون الجهاز يملك منفذ بطاقة ذاكرة خارجية ومنفذ للسماعات.

أما بما يخص العتاد الداخلي في Chromebook x360 14c فيمكن دعمه بحد أقصى بمعالج إنتل Core i5 من الجيل العاشر وذاكرة داخلية حتى 128 جيجا بايت وهي مواصفات جبارة في خط كروم بوك.

بينما يأتي ببطاربة تمد 13.5 ساعة من العمل ويوفر الجهاز ميزة الشحن السريع بالوصول لـ 50% في غضون 45 دقيقة كم ويدعم تقنية الاتصال اللاسكلي Wi-Fi 6، كما انه يدعم قلم USI والذي يباع بشكل منفصل.

السعر والتوفر في السوق

يتوفر الجهاز باللون الفضي في متاجر Best Buy بسعر أساسي يبدأ 499 دولار ويزداد وفقاً للمواصفات المختارة؛ فيما يبلغ سعر نسخة (64، 8) جيجا بايت للذاكرة الداخلية والرام على التوالي مع معالج إنتل Core i3 حسب الموقع 629 دولار .

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المصدر

9to5google