آبل تحصل على براءة اختراع السيلفي الجماعي عن بعد

ماذا لو استمرت حالة التباعد الاجتماعي والتعايش مع كورونا لسنوات؟ كيف سنلتقط صور السيلفي كما كنا نفعل في حقبة ما قبل الكورونا؟ هذا ما تخطط له شركة آبل ، حيث حصلت على براءة اختراع لالتقاط صور سيلفي جماعية عن بعد.

تقوم فكرة آبل أن ملتقط صورة السيلفي الجماعية يقوم بدعوة الأصدقاء الذين سيتم تصويرهم، وبعدها يأخذون وضعية معينة للتصوير وتقوم التقنية بجمعهم معاً في صورة واحدة وكأنهم متواجدين فعلاً بنفس المكان.

ولا تكتفي التقنية بسيلفي مصورة، بل يمكنها أن تعمل على تسجيل فيديوهات جماعية أو حتى بث مباشر وكأن الجميع معاً.

مع أن آبل حصلت على الموافقة والبراءة الآن، لكنها تقدمت بطلبها منذ يوليو 2018، أي قبل الكورونا بفترة جيدة، ومن غير المتوقع إطلاقها قريباً، هذا إن أطلقتها بالأصل.

لكن كالعادة تتقدم الشركات التقنيات بطلبات براءات اختراع لحماية أفكار تعمل على تطويرها واستكشافها على أمل تطبيقها لاحقاً، وليست كل براءات الاختراع يتم تنفيذها.

المصدر:

Patft.USPTO