مع تطبيق Ultra Volume استبدل شريط تمرير مستوى الصوت في هاتفك

ما يُميّز أندرويد حقًا هو دعمه التخصيص بشكل غير محدود، حيث لا يكاد شيء إلّا ويُمكِن للمستخدم العبث به حسب ما يراه مناسب، سواء احتاج الأمر لصلاحيات الروت أو بدونها، وعندما يتعلّق الأمر بتمرير مستوى الصوت ، فهناك العديد من التطبيقات التي تدعم استبدال هذا الشريط بآخر وحسب الرغبة، Ultra Volume أحدث هذه التطبيقات، بالإضافة لعرضه طريقة سريعة وسهلة لتصوّر أشرطة التمرير هذه.

بعبارة أخرى، يمكن تعريف التطبيق بأنه أداة مصممة لاستبدال شريط تمرير مستوى الصوت في هاتفك الأندرويد بوحدة تحكم ونمط جديدين، مع توفيره العديد من أشرطة التمرير المختلفة بما في ذلك التنبيهات والإشعارات، وهذه الانماط مصممة بشكل مستقل يحاكي الرسوم المتحركة السلسة والاستجابة التي تتوقعها لإسعاد تجربتك.

على سبيل المثال، يُقدّم التطبيق شريط مستوى الصوت الموجود في إصدار iOS 13 أو في إصدار أندرويد 10 و 8، أو حتى أشرطة تمرير الصوت المتاحة على واجهة MIUI و OxygenOS و OneUI والكثير الكثير من الانماط الأخرى.

ولا يتوقّف هذا الأمر عند هذا الحدّ، حيث يدعم تطبيق Ultra Volume عملية تخصيص هذه الانماط بألوان من اختيارك، وحتى تعيين درجات لونية وحتى تعيين الحجم المطلوب والذي يتناسق مع حجم الشاشة، وهناك الإيماءة الجانبية التي من خلالها تستطيع فتح لوحة الصوت بسرعة بدلًا من الأزرار المادية.

أخيرًا، تطبيق Ultra Volume متاح للتحميل مجّانًا مع دعمه لإعلانات ولمشتريات داخلية، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك الاندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Ultra Volume على أندرويد.