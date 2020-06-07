خدمة Currents من جوجل ستحلّ محل الشبكة الاجتماعية جوجل بلس

قبل أكثر من عام أغلقت جوجل شبكتها الاجتماعية جوجل بلس لعموم المستخدمين ما عدا مستخدمي G Suite، لكن بدءاً من الشهر القادم فإن خدمة Google Currents ستحلّ محلها.

وكانت جوجل قد كشفت عن خدمتها Currents لتوفر بيئة مناسبة للموظفين للتواصل مع بعضهم البعض. خاصة بعد أن قررت إغلاق جوجل بلس والمشاكل الأمنية التي ظهرت فيها ما أدى إلى تضرر 50 مليون مستخدم.

حتى الآن كانت Currents متاحة بنسخة تجريبية، لكن بدءاً من 6 يوليو المقبل، فإنه سيتاح بإصدار نهائي وللجميع. ومازال من غير الواضح إن كانت الخدمة ستتوفر لشريحة أوسع من المستخدمين، أم ستقتصر فقط على مستخدمي G Suite من موظفي الشركات والمواقع.

وسيسري التغيير على المنصة المحمولة أيضاً، حيث سيحلّ تطبيق الخدمة الجديدة محل تطبيق جوجل بلس على أندرويد و iOS. وستنقل جوجل محتوى المستخدمين الحاليين من بلس إلى Current.

المصدر:

The Verge