موتورولا تطلق Moto G Fast بكاميرا ثلاثية ومعالج سنابدراجون 665 بسعر 200 دولار

موتورولا تطلق هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة Moto G Fast بكاميرا ثلاثية ومعالج سنابدراجون 665 بسعر 200 دولار

نجحت شركة موتورولا في المنافسة في سوق الهواتف الرائدة عبر نسختها الأخيرة التي أطلقتها +Edge حيث أشادت بها العديد من المراجعات بعد وقت ليس بالقصير مضى منذ أن نافست الشركة في سوق الهواتف الراقية بمثل هذه القوة.

لتعود الشركة من جديد لفئة الهواتف المتوسطة ذات المواصفات الجيدة والسعر المعقول جداً وتكشف عن هاتفها الجديد Moto G Fast، والذي يلمح مسماه لسرعة الهاتف بالمقارنة مع أقرانه والذي لا يبدو صحيح تماماً.

لكن أوضحت الشركة بأنه يعد الأسرع من وحهة نظرها بين الهواتف المتوسطة التي تأتي بشكل خاص بميزانية مشابهة بحوالي 200 دولار فقط والمقارنة بين المواصفات الأخرى التي يقدمها والمعالجات التي تديرها.

شاشة Moto G Fast تأتي بقياس 6.4 بوصة من نوع Max Vision بدقة 1560×720 بكسل مع تردد 60 هيرتز؛ يملك الهاتف كاميرا أمامية دقة 8 ميجا بكسل متوضعة في ثقب أعلى الشاشة.

أما الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية العدسة؛ الرئيسية فيها بدقة 16 ميجا بكسل والثانية واسعة بدقة 8 ميجا بكسل والأخيرة مكبرة بدقة 2 ميجا بكسل وهي تقدم أداءً جيدأ على الورق ووفقاً للمواصفات الموضحة من الشركة.

بالحديث عن العتاد الداخلي فالهاتف يعمل بمعالج سنادراجون 665 وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت ويحمل منفذ ذاكرة خارجية تحمل سعة حتى 512 جيجا بايت.

فيما يملك بطارية سعة 4000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط ويتوفر حالياً على موقع الشركة ومتجر Best Buy وأمازون وولمارت بسعر 200 دولار كما سبق وأسلفنا.

المصدر

Engadget