فيس بوك تقترب من إطلاق الوضع الليلي في تطبيقها الرسمي

بدأت شركة فيس بوك بدعم الوضع الليلي رسمياً تدريجياً في تطبيقاتها، مثل ماسنجر وانستجرام وواتساب، وقريباً سيتاح في التطبيق الرسمي للشبكة الاجتماعية، بعد أن كان قد أتيح على النسخة المخففة أيضاً.

ظهرت نسخة تجريبية من تطبيق فيس بوك الرسمي على أندرويد تدعم الوضع الليلي، سواء أجبرت التطبيق على عرض المظهر الغامق الليلي، أو كان يطيع إعدادات نظام التشغيل في هاتفك.

واستخدمت الشركة تنويعات مختلفة من الأسود والرمادي بتدريجيات متنوعة في عدة أماكن بالتطبيق. إجمالاً لو كنت من محبي الوضع الليلي، هذا التحديث القادم من شأنه جعلك تحب استخدام تطبيق فيس بوك وتقضي وقت أطول فيه.

وعلى ذكر الوقت المنقضي ضمن فيس بوك، تعمل الخدمة على إعادة تصميم جذرية لميزة Time on Facebook لتعرض إحصائيات استخدامك للتطبيق بصورة أفضل.

كالعادة، من غير المعلوم بدقة بعد متى ستطلق الشركة التحديث الرئيسي الكبير لتطبيقها الذي يدعم الوضع الليلي، لكن كل المؤشرات تقول أنها اقتربت من ذلك، لاسيما بعد أن أتاحت الوضع الليلي والتصميم الجديد لموقع الويب بالأمس لدفعة جديدة كبيرة من مستخدميها حول العالم.

المصدر:

9to5Google