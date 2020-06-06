توقف تيليجرام بشكل مفاجئ على جميع المنصات

مستخدمو تيليجرام يواجهون مشكلة مع توقف تطبيقات الشركة على جميع المنصات حول العالم.

يواجه مستخدمو تطبيقات منصة تيليجرام على كافة المنصات مشاكل في تسجيل الدخول وارسال واستقبال الرسائل في مختلف أنحاء العالم، وذلك بشكل مفاجئ.

لم يُعرف سبب التوقف حتى الآن ولم تُصرح الشركة بأي معلومات حول هذا التوقف، لكن الكثير من المستخدمين حول العالم اشتكوا من التوقف سواء على الهواتف الذكية أو على نسخة سطح المكتب.

يُعد هذا التوقف من المرات القليلة لتيليجرام، لكنه أمر تواجهه تطبيقات التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر في الفترة الأخيرة خاصة مع زيادة استخدامها مع انتشار وباء كورونا.

ننتظر توضيح تيليجرام بخصوص توقف تطبيقاتها المفاجئ في مختلف أنحاء العالم، وسنوافيكم في حال جد أي جديد.

تحديث: الساعة 11:48 مساءًا

عودة التطبيقات للعمل بعد توقفها المفاجئ