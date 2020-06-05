محرك بحث جوجل يدعم الآن إظهار نتائج مقتطفات البحث في صفحة الويب مباشرة

في أحدث إضافات شركة جوجل لمحرك البحث دعمت صناديق مقتطفات البحث بميزة الخطوط العريضة والتي تحدد فقرة مقتطفات البحث داخل صفحة الويب نفسها بشكل مباشر عند الضغط عليها وفتحها.

تحاول شركة جوجل المحافظة على هيمنة محرك البحث عبر تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن توفر تجربة بحث سريعة ومفيدة تؤدي بوصول المستخدم لمبتغاه في وقت قصير والاستغناء عن التمرير المطول بين النتائج.

وفي أحدث إضافاتها قامت الشركة بتدعيم صناديق مقتطفات البحث_ الني تظهر في النتائج الأولية للمتصفح وتعطي المستخدم أجوبة على الاستفسارات التي قام بالبحث عنها من دون الولوج لصفحة الموقع_ قامت بتدعيمها ميزة الخطوط العريضة.

حيث بمجرد الضغط على المقتطفات في واجهة النتائج سيتم إرسال المستخدم مباشرة لصفحة الموقع التي تحوي المعلومة والتي ستكون هذه المرة مدعومة بتحديدها باللون الأصفر بشكل مشابه لما نقوم به من تحديد فقرة مهمة عند قراءة كتاب معين أو حتى أثناء الدراسة.

الميزة الجديدة حسب جوجل لا تحتاج من المستخدم فعل أي شيء فمجرد الضغط على المقتطف وفتح صفحة الويب الخاصة بها ستتم عملية التمرير تلقائياً داخلها والوقوف على الفقرة ذاتها الظاهرة في نتيجة البحث.

ووفقاً لموقع SearchEngineLand فإن الميزة حاليأ تعمل في غالبية المقتطفات وعلى أغلب المتصفحات؛ لكن حسب بعض المستخدمين فإن الميزة لا تعمل دائماً مع المقتطفات نفسها عند التبديل بين المتصفحات سواء كروم أو ايدج أو فايرفوكس أوسفاري بنسخة سطح المكتب أو الهاتف.

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المصدر

earchEngineLand