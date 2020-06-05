شركة آبل قد تؤجل إطلاق الآيفون الجديد لعدة أسابيع (تقرير)

بناءً غلى تصريحات المدير التنفيذي لشركة Broadcom قد يتم تأجيل موعد مؤتمر آبل القادم لتأخير طال سلاسل التوريد

من المعلوم أن أزمة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على الشركات التقنية وسلاسل التوريد والتي تصب في النهاية بالتأثير المباشر على إيرادات الشركات وخطط إطلاق منتجاتها الجديدة.

في هذا الصدد صرح Hock Tan المدير التنفيذي لشركة Broadcom _التي تعد مزوداً رئيسياً لشركة آبل بما يخص الرقاقات اللاسلكية المستخدمة في الآيفون؛ قال أن هنالك تأخير في عجلة توريد المكونات ” لشركة هواتف كبيرة في أمريكا الشمالة” في تلميح قوي لشركة آبل.

وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر الإعلان عن إيرادات الشركة يوم الثلاثاء الماضي حيث أضاف Tan أن التأخير سيعد عثرة في إيرادات الربع الثالث 2020 فيما من المتوقع أن تحصلها في الربع الرابع.

مما يعني بطبيعة الحال أن تأثير هذا التأخير قد يمتد ليطال الموعد المقرر لإطلاق الآيفونات القادمة لأسابيع ربما؛ مع العلم أن تقرير سابق من Bloomberg قد أشار إلى خطة آبل تأجيل مؤتمرها القادم لأسبوع على الأقل في وقت اعتادت فيه الشركة الأمريكية عقد مؤتمرها السنوي في سبتمبر.

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المصدر

Bloomberg