شراكة بين أمازون و سلاك ربما تهدد خدمة مايكروسوفت Teams

سلاك توقع شراكة مع أمازون للاستفادة من خدماتها السحابية مقابل عمل موظفي الأخيرة على منصتها لرفع المنافسة مع مايكروسوفت Teams.

أعلنت منصة سلاك “Slack” توقيع شراكة لعدة سنوات قادمة مع شركة أمازون تتمثل في الاستفادة من خدمات أمازون السحابية AWS.

على الجهة المقابلة من هذه الاتفاقية، فإن أمازون ستبدأ السماح لموظفيها بالعمل على منصة سلاك لإدارة وتنظيم المهام الموكلة إليهم.

تستخدم سلاك خدمات أمازون السحابية منذ إطلاقها عام 2014 مفضلة إياها على خدمات مايكروسوفت وجوجل، لكن مع الشراكة الجديدة ستصبح الاستفادة أكبر وستمتد لسنوات قادمة، حيث ستبدأ منصة إدارة المهام باستخدام خدمة Amazon Chime للقيام بمكالمات الصوت والفيديو.

تُعد Amazon Chime خدمة أطلقتها الشركة قبل سنوات قليلة ضمن مجموعة خدماتها السحابية لمساعدة المشتركين في مؤتمرات الفيديو بشكل أسهل.

تأتي هذه الخطوة من الشركتين لتضييق الخناق أكثر على شركة مايكروسوفت مع خدمة Teams والتي تُعد اللاعب الرئيسي في تقديم خدمات تنظيم وإدارة المهام عبر الإنترنت عن بُعد مع عشرات الخدمات المميزة التي يمكن الاستفادة منها عبر خدمات آجور السحابية لمايكروسوفت. وذلك استمرارًا لخطط سلاك وأمازون في التصدي لمايكروسوفت في سوق منصات إدارة المهام أو تقديم الخدمات السحابية على التوالي.

يُشار أن الشراكة ستقدم لسلاك 840 ألف موظف يعملون لأمازون، وهو الرقم الأكبر لعملائها منذ IBM مع 350 ألف موظف.

المصدر:

Slack