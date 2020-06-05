دروب بوكس تطلق مدير كلمات المرور Dropbox Passwords

دروب بوكس باسوورد “Dropbox Passwords” تطبيق جديد من الشركة وهو بمثابة مدير لكلمات المرور.

دون أي إعلان أو أي ضجة، أعلنت دروب بوكس عن تطبيق جديد متاح حاليًا لمستخدمين أندرويد فقط، وقد حمل التطبيق اسم Dropbox Passwords، ووفقًا للوصف القادم معه على صفحته في متجر جوجل بلاي، سيكون التطبيق بمثابة مدير كلمات مرور، مع بالإشارة أن التطبيق متاح حاليًا كإصدار تجريبي خاص بدعوة فقط لبعض عملاء دروب بوكس.

على كلٍ، يبدو أن الشركة تتجنّب عمدًا تسمية تطبيقها بمدير كلمات مرور، على الرغم من أن جميع وظائفه تُظهر أنه مثل مديري كلمات المرور الأخرى، فعلى سبيل المثال، مع التطبيق سيتمكّن مستخدميه من إنشاء كلمات مرور للحسابات الجديدة كما هو مطلوب ومزامنتها عن بعد حتى تتمكن من الوصول إلى جميع كلمات المرور الخاصة بك على أجهزة متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي التطبيق بخاصية تشفير لكلمات المرور، وهنا أوضحت الشركة أن التطبيق قادر على توفير إمكانية تسجيل الدخول بنقرة واحدة، لذلك من المحتمل جدًا أن يتكامل مع أندرويد كخدمة للملء التلقائي.

أخيرًا، كما أشرنا سابقًا، التطبيق في مرحلة الوصول المبكر، ويمكن لأي شخص تنزيله، ولكن لا يمكن تسجيل الدخول فعليًا دون أن تتم دعوة الشخص حتى لو كان أحد عملاء دروب بوكس بلس، نحن بدورنا ننتظر إعلانًا رسميًا يتضمن المزيد من التفاصيل حول التطبيق، ولكن ما هو واضح لنا، أن الشركة تنتقل إلى سوق إدارة كلمات المرور، ويمكن أن ينافس تطبيقها المنتظر الخدمات المشابهة الأخرى على رأسها LastPass.

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