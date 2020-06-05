جديد التطبيقات: AutoResponder الذي يُوفّر معه خاصية الرد التلقائي على تيليجرام

AutoResponder تطبيق جديد على أندرويد يمكنك الاستفادة منه عبر تفعيل خاصية الرد التلقائي من على تطبيق تيليجرام.

AutoResponder هو تطبيق يسمح لك بالرد تلقائيًا على جميع الرسائل من تطبيق التراسل الفوري الشهير تيليجرام، مع توفيره أيضًا العديد من الخيارات لتخصيص كل رد تلقائي لجميع الاحتياجات التي قد تتوقع الحاجة إليها، كما ويُوفّر إمكانية الرد على رسائل محددة لكل من جهات الاتصال والمجموعات، وحتى التخطيط لإرسال الرسائل وإنشاء بدائل للردود.

وفي هذا الإطار، لا يَمُد هذا التطبيق أي صلة بتيليجرام، ولكن يُشير القائمون عليه بأنه يمكن استخدام الرموز التعبيرية عن طريق نسخها من تيليجرام أو إضافتها مباشرة عبر لوحة المفاتيح وأنه لا يمكن إرسال الصور والملصقات أو مقاطع الفيديو أو ملفات الوسائط المتعددة الأخرى.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق AutoResponder لنظام تشغيل أندرويد كإصدار تجريبي محدود وهو مدعوم بإعلانات قابلة للإزالة عن طريق التبديل إلى الإصدار المدفوع، والذي معه ستتمكن على سبيل المثال من إنشاء رسالة ترحيب للمحادثات الجديدة والردود المتعددة وتعيين قواعد النسخ الاحتياطي لسهولة الاسترداد، والتكامل مع كلٍ من خدمة Tasker و Dialogflow.com، ويكفي للعمل معه أن يكون إصدار جهازك أندرويد 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق AutoResponder على أندرويد.