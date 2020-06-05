تيليجرام أصبح يدعم تحرير الفيديو وإضافة الملصقات المتحركة على الصور والفيديو وأكثر

تحديث كبير يصل تطبيق تيليجرام يجلب معه محرر فيديو ودعم الملصقات المتحركة وتحسينات على الصور المتحركة وغيرها من المزايا.

أعلنت منصة تيليجرام المراسلة الغنية عن التعريف، تيليجرام، عن تحديث جديد وصل إلى تطبيقاتها على الهواتف الذكية، حيث جلب معه دعم تحرير الفيديو داخل التطبيق قبل ارساله، دعم الملصقات المتحركة وتعديلها، تحسين ميزة الصور المتحركة بإضافة قسم الأكثر رواجًا عند الاختيار، بجانب جعل ميزة المجلدات أكثر مرونة.

كما جلب التحديث مزايا خاصة بمستخدمي أندرويد تضيف تحسينات على طريقة عرض الفيديو والرسائل الصوتية، بجانب توفير مشغل فيديو أحدث.

تحرير الفيديو

يمكن للمستخدمين الآن إضافة تعديلات على مقاطع الفيديو عند ارسالها على التطبيق من خلال إضافة تأثيرات مثل الإضاءة تشبع الألوان.

الملصات المتحركة على الصور والوسائط الأخرى

سيوفر تيليجرام للمستخدمين إضافة ملصقات متحركة على الصور عند ارسالها، مع خيارات لتكبير وتصغير الصور لتناسب الملصقات والهدف من ارسالها.

كما يمكن إضافة الملصقات المتحركة إلى مقاطع الفيديو لجعلها أكثر حيوية أو إضافة توضيحات عليها، وكذلك إلى الصور العادية والتي سيتم تحويلها إلى صور متحركة Gif بشكل تلقائي لتظهر بصورة مميزة.

تحسينات على خاصية الصور المتحركة

قسم الصور المتحركة Gif سيضيف قسمًا جديدًا للمستخدمين يحتوي على الصور الأكثر رواجًا بين المستخدمين، وبالتالي عند البحث حول صورة محددة، سيتم عرض أكثر النتائج انتشارًا بين المستخدمين.

ويستطيع المستخدمون مع التحديث الجديد حفظ الصور المتحركة للصور المستخدمة مؤخرًا بالضغط المطول عليها بدون ارسالها، وذلك لاستخدامها لاحقًا بسهولة.

مزايا أخرى في تحديث تيليجرام الأخير

أصبح بإمكان المستخدمين الذين يتعاملون بمجلدات المحادثات، إضافة أي محادثة للمجلد المطلوب أو حذفها بسهولة كبيرة من خلال الضغط المطول.

المزيد من المزايا وصلت لمستخدمي أندرويد، بتحسينات على طريقة عرض الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية. بجانب ذلك، أصبح مشغل الفيديو داخل التطبيق أكثر مرونة بإضافة المزيد من خيارات التحكم، فيما ستُعيد مقاطع الفيديو التي تقل عن 30 ثانية تشغيل نفسها تلقائيًا.

ميزة أخرى أضافتها تيليجرام في تطبيقها أسمتها “monkeys” لزيادة أمان المستخدم بجانب ميزة حماية كلمة المرور عبر التحقق بخطوتين.

المصدر:

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