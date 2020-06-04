يعمل فايرفوكس لايت “Firefox Lite” على تحسين دعم الوضع الأفقي

في أحدث إصدار له متصفّح فايرفوكس لايت يُحسّن الآن الوضع الأفقي على أجهزة أندرويد.

من المعلوم أن لدى موزيلا عدد قليل جدًا من المتصفّحات على متجر جوجل بلاي، وكلٍ منها يُلبي سوقًا معينًا أو حالة استخدام، فعلى سبيل المثال، متصفّح فايرفوكس لايت تم تطويره في المقام الأوّل للأسواق التي تُعاني من ضعف اتصال بالانترنت، كذلك للأجهزة القادمة بمواصفات منخفضة، ومع ذلك، لم يعمل المتصفّح أبدًا بالوضع الأفقي، حتى آخر تحديث له.

من جانبه، حمل هذا التحديث رقم إصدار Firefox Lite 2.1.18، ومعه لم يعد شريط العناوين يتلاشي عند قلب هاتفك للوضع الأفقي، حيث ستتمكّن الآن من إدارة علامات التبويب، وتغيير العناوين، وحتى العودة للصفحة الرئيسية وتنفيذ إجراءات أخرى دون الحاجة إلى الرجوع إلى الوضع الرأسي، وهو ما كان يفعله دائمًا كلٍ من متصفح فايرفوكس العادي وفايرفوكس المعاينة.

أخيرًا، هذا التحديث متاح حاليًا لجميع المستخدمين على متجر جوجل بلاي، لتحميله انتقل من هنا، ومن المعلوم أن فايرفوكس لايت غير متاح لبعض المناطق، ومع ذلك يمكن الاستفادة منه عبر التحميل الجانبي APK من هنا.