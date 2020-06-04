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يحصل متصفّح Opera Mini على إعادة تصميم هي الأكبر له منذ مدة

أحمد سعيد 4 يونيو 2020
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متصفّح أوبرا Opera Mini يجلب إعادة تصميم في آخر تحديث هي الأكبر له منذ أكثر من عام.

يحصل متصفّح أوبرا Opera Mini على إعادة تصميم هي الأكبر له منذ مدة
يحصل متصفّح OperaMini على إعادة تصميم هي الأكبر له منذ مدة

لا أحد يُنكر صعوبة المنافسة بين جميع المتصفّحات من جهة، وبين متصفّح كروم من جهة أخرى، ومع ذلك، لا يمنع هذا الشركات أو أصحاب المتصفّحات من العمل على منتجاتهم، أوبرا واحدة من هذه الشركات، والتي أعلنت مؤخرًا على تحديث جديد وصل متصفّح Opera Mini ، ومعه حصل على عملية إصلاح مرئية شاملة.

وفور تحميلك للتحديث، سيعرض لك المتصفح شاشة تخصيص معها ستتمكّن من اختيار السمة واختيار لون معين، ويبدو أن هذا الأمر غير معمول به حاليًا على أجهزة أندرويد اللوحية، حيث هناك رمز يوضّح قدوم التحديث قريبًا.

بالانتقال إلى الشاشة الرئيسية، ستلاحظ أن لون التمييز في الأعلى قد اختفى الآن، وتم استبداله بظل متدرج أكثر دقة، وتمت إضافة زرين فوق شريط البحث، وبنفس الوقت تم إجراء نفس الأمر في أقسام المتصفّح الأخرى، وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على توصيات الأخبار القابلة للتمرير فقد تم نقلها الآن إلى الأعلى.

أخيرًا، تحديث متصفح Opera Mini 50.0 متاح حاليًا وللجميع من على متجر جوجل بلاي، ويمكنك أيضًا الحصول عليه عبر التحميل الجانبي من خلال تحميل ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث Opera Mini على أندرويد.

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