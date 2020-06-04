يحصل متصفّح Opera Mini على إعادة تصميم هي الأكبر له منذ مدة

متصفّح أوبرا Opera Mini يجلب إعادة تصميم في آخر تحديث هي الأكبر له منذ أكثر من عام.

لا أحد يُنكر صعوبة المنافسة بين جميع المتصفّحات من جهة، وبين متصفّح كروم من جهة أخرى، ومع ذلك، لا يمنع هذا الشركات أو أصحاب المتصفّحات من العمل على منتجاتهم، أوبرا واحدة من هذه الشركات، والتي أعلنت مؤخرًا على تحديث جديد وصل متصفّح Opera Mini ، ومعه حصل على عملية إصلاح مرئية شاملة.

وفور تحميلك للتحديث، سيعرض لك المتصفح شاشة تخصيص معها ستتمكّن من اختيار السمة واختيار لون معين، ويبدو أن هذا الأمر غير معمول به حاليًا على أجهزة أندرويد اللوحية، حيث هناك رمز يوضّح قدوم التحديث قريبًا.

بالانتقال إلى الشاشة الرئيسية، ستلاحظ أن لون التمييز في الأعلى قد اختفى الآن، وتم استبداله بظل متدرج أكثر دقة، وتمت إضافة زرين فوق شريط البحث، وبنفس الوقت تم إجراء نفس الأمر في أقسام المتصفّح الأخرى، وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على توصيات الأخبار القابلة للتمرير فقد تم نقلها الآن إلى الأعلى.

أخيرًا، تحديث متصفح Opera Mini 50.0 متاح حاليًا وللجميع من على متجر جوجل بلاي، ويمكنك أيضًا الحصول عليه عبر التحميل الجانبي من خلال تحميل ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث Opera Mini على أندرويد.