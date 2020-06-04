متصفح إيدج المبني على كروميوم سيصل جميع المستخدمين ضمن تحديث ويندوز 10

بعد أن كان متاح للتنزيل يدويًا، سيصل متصفح مايكروسوفت إيدج المبني على كروميوم لمستخدمي ويندوز بشكل افتراضي في التحديث القادم.

أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء وصول متصفح إيدج المبني على كروميوم ضمن تحديث ويندوز 10 القادم بشكل افتراضي، وذلك بعد إتاحة المتصفح منذ يناير الماضي للتنزيل يدويًا، ليتمكن جميع المستخدمين من الحصول على مزايا المتصفح الجديد على ويندوز 10 جنبًا إلى جنب مع باقي أنظمة التشغيل.

يقدم متصفح إيدج كروميوم سرعة أكبر للمستخدمين مقارنة مع نظام EdgeHTML الذي كانت تستعمل مايكروسوفت في متصفحها، وقد أصبح أشبه بمتصفح جوجل كروم إلى حد ما من حيث إمكانية تثبيت الإضافات والسرعة وطريقة العمل، لكن مع مزايا خاصة في التصميم والسمات التي أضافتها مايكروسوفت.

سيكون المتصفح متاحًا مع تحديث 1903 و 1909 من ويندوز 10، وسيتم استبدال نسخة إيدج السابقة مع النسخة الجديدة على الجهاز وفي قائمة ابدأ في حال كان مثبتًا بشكل مسبق. كما ستعمل النسخة الجديدة المبنية على كروميوم على نقل جميع بيانات التصفح والمعلومات المحفوظة في النسخة القديمة مثل كلمات المرور وعلامات التبويب المفضلة افتراضيًا.

يُشار أن أي محاولة لفتح متصفح إيدج بنسخته السابقة بنظام EdgeHTML ستوجه المستخدم تلقائيًا إلى نسخة المتصفح المبنية على كروميوم، كما لن يتم المستخدمون من إلغاء تثبت المتصفح على ويندوز 10 عند وصوله.

المصدر:

Microsoft Support