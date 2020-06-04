لعبة Dead Cells متاحة الآن ورسميًا على نظام أندرويد

سابقًا، وتحديدًا في شهر أبريل، أعلنت شركة Playdigious وبالشراكة مع Motion Twin عن قدوم لعبتهم Dead Cells على نظام تشغيل أندرويد بتاريخ 3 يونيو القادم، وهذا ما حصل فعلًا، حيث تم الإعلان ورسميًا عن إتاحة اللعبة على متجر الأندرويد جوجل بلاي، من ناحيته، يمكنك الآن الحصول على لعبة Dead Cells بسعر 8.99$ بدلًا من 9.99$، وهو سعر خاص بمناسبة إطلاق اللعبة، كما ولا تتضمّن أي إعلانات أو أي مشتريات داخلية بعد عملية الشراء الأولى.

بدوره أيضًا، ستعمل هذه اللعبة بشكل جيد مع سرعة 30 إطار في الثانية، وكذلك 60 إطار في الثانية، مع ضبط معدّل الإطارات بشكل غير محدود، وهو أمر رائع للأجهزة ذات معدل الإطارات العالي، ناهيك عن دعمها لرسومات عالية الدقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم لعبة Dead Cells وحدات التحكم المادية بدلًا من شاشة اللمس، والأخيرة بطبيعة الحال تعمل بشكل جيد، ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ بالاعتياد عليها.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، يمكنك الآن الحصول على هذه اللعبة بسعر خاص 8.99$ بدلًا من 9.99$، وهي أرخص بحوالي 16$ من إصدار اللعبة على منصة Steam، لذا، إذا كنت ترغب في شراء اللعبة اليوم عليك الانتقال عبر الرابط الموجود في الأسفل.

تحميل لعبة Dead Cells على نظام تشغيل أندرويد.