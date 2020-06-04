فيزيتا توفر حلول الطب الإتصالي الرقمي إلى موظفي شركة الاتصالات السعودية STC

منصة فيزيتا تُمكن موظفي شركة الاتصالات السعودية stc في السعودية من الحصول على خدماتها بشكل مجاني.

أعلنت منصة فيزيتا، المتخصصة في الرعاية الصحية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن التعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لتمكين العاملين فيها بجميع أنحاء المملكة من الحصول على خدمات الطب الإتصالي بشكل مجاني.

يأتي التعاون بالتماشي مع توجيهات وزارة الصحة السعودية في وضعها لإستراتيجية الصحة الإلكترونية، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية عن بعد، عبر الترويج لاستخدام خدمة الاستشارات الهاتفية في سبيل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتيح هذا التعاون لموظفي شركة الاتصالات السعودية بالحصول على استشارات طبية وحجوزات إلكترونية وجدولتها بشكل سهل من خلال موقع وتطبيق فيزيتا.

وبهذا الخصوص، قالت شركة الاتصالات السعودية: “إلتزامًا لاعتمادنا على التكنولوجيا المتقدمة لتقديم الرعاية لصحة الموظفين وعائلاتهم، يمكن لموظفي STC الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية والطبية في المملكة وذلك عبر خدمات فيزيتا المتطورة، مما يسمح لمنسوبي الشركة بالإستمرار بالعطاء والإزدهار خلال الظروف التي نمر بها.”

من جانبه، قال ماجد متبولي مدير عام فيزيتا في المملكة العربية السعودية : “لقد أتاحت شراكتنا مع شركة الاتصالات السعودية فرصة فريدة لتوسيع نطاق وصول الناس إلى حلول الطب الاتصالي، والذي أصبح وسط أزمة الرعاية الصحية الحالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع بدء رفع القيود على الحركة ببطء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سيكون الوصول إلى الرعاية الوقائية الفورية والاستشارات الطبية عن بعد أمر أساسي للمساعدة في الحد من انتشار الوباء. نحن نفخر بشراكتنا هذه بأن نشارك أحد قادة التكنولوجيا هذا التوجه بإتاحة التقنية لخدمة الناس و صحتهم قبل كل شيء وسط هذه الجائحة.”

تضاعف أرقام فيزيتا خلال فترة قصيرة

يُشار أنه ومنذ إطلاق خدمات فيزيتا لحلول الطب الاتصالي في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي، ارتفعت الاستفسارات اليومية إلى أكثر من الضعف.

وتمكن منصة فيزيتا الرقمية أكثر من مليوني مريض في المملكة من البحث عن أفضل مزودي الخدمات الطبية في مدنهم، وتتيح لهم القيام بحجوزات فورية وتقييم تجاربهم الصحية. كما توفر للمرضى إمكانية الحجز لدى المختبرات، خدمات الأشعة، العمليات الجراحية، وغيرها من الخدمات الطبية بأسعار مميزة.

فيما يتاح للمستشفيات والعيادات التحكم التام بالمواعيد ومعلومات المرضى عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاصين بالمنصة.