تطبيق التراسل الأمني Signal يأتي بخاصية طمس الوجه تلقائيًا

تُعلن شركة Signal عن أداة جديدة في تطبيقها على أندرويد و iOS من خلالها سيتمكن المستخدم من تمويه وجهه تلقائيًا.

Signal أحد تطبيقات التراسل المشُفّرة الغنية عن التعريف، وفي هذه الأثناء حصل التطبيق على تحديث جديد وفّر معه أداة جديدة معها سيتمكن المستخدمون الذين يشاركون الصور من خلال التطبيق من تعتيم أو طمس الوجوه بسرعة، بالتالي مع هذه الإضافة قدّم التطبيق طبقة أخرى من الخصوصية إلى الصور، على الرغم من عدم إخفاء هوية الموضوع بالكامل.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فالآن عند التقاط صورة بواسطة Signal وتحديد خيار Blur من شريط الأدوات، سيكتشف التطبيق تلقائيًا أي وجوه تظهر في صورتك، مع دعمه أيضًا طمس الوجوه يدويًا، أو حتى طمس أي أمور أخرى تُريد إخفاءها، والأهم من ذلك، ان هذه الإضافة يتم معالجتها على الهاتف، مما يعني عدم خضوع الصور للرقابة كونها لن تغادر هاتفك مطلقًا.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تحديث Signal متاح حاليًا لجميع المستخدمين سواء على متجر جوجل بلاي أو آب ستور، ويمكنك تحميله بالانتقال من هنا أو هنا على التوالي.

المصدر:

SignalOrg