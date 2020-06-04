أداة نسخ صور وفيديوهات فيس بوك إلى صور جوجل الآن متاحة للجميع

بإمكان مستخدمي فيس بوك نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم الآن إلى صور جوجل بكل سهولة.

أصبحت ميزة نسخ صور وفيديوهات حسابك على شبكة فيس بوك إلى حسابك في صور جوجل الآن متاحة رسمياً لكافة المستخدمين حول العالم.

كانت شركة فيس بوك قد أطلقت الميزة قبل بضعة أشهر وأتاحتها لعدد محدود من المستخدمين والدول، والآن أصبحت متوفرة للجميع حتى الدول العربية وباللغة العربية إن كانت لغة حسابك الافتراضية.

لو كنت تريد نسخ صورك وفيديوهاتك من فيس بوك إلى حسابك في خدمة صور جوجل للاحتفاظ بها هناك أيضاً. كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى رابط الخدمة ومن ثم إعادة كتابة كلمة مرور حساب الفيس بوك واختيار الوجهة صور جوجل وتحديد ما الذي تريد نسخه سواء الصور أو الفيديوهات.

وبعد الضغط على التالي عليك تأكيد العملية من خلال الدخول إلى حسابك في جوجل وبعدها تتم عملية النقل التي تستغرق بعض الوقت حسب حجم البيانات.

للأسف لايمكنك نقل الصور والفيديوهات معاً دفعة واحدة، بل عليك إعادة تنفيذ العملية مرة ثانية لو أردت نقل الفيديوهات بعد نقل الصور.

تعتبر هذه الميزة جزء من مشروع لفيس بوك باسم Data Transfer Project توفر من خلاله للمستخدمين بياناتهم على الخدمات الأخرى ليتمكنوا من نقلها وأخذها معهم بكل سهولة بدلاً من تنزيلها يدوياً.

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