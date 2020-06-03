هونر تكشف عن أحدث هواتفها مع مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم

أعلنت شركة هونر عن أخر هواتفها هونر بلاي 4 بنسختيه العادية وبرو في الصين؛ حيث حاء الهاتف مع مستشعر لقياس درجة حرارة الحسم البشري وسيتم إطلاقه في الصين حالياً مع عدم وجود تصريح من الشركة حول إطلاق عالمي للهاتف.

الهانف الجديد وكما أشار تقرير XDA-Developers بالإستناد لحساب الشركة على موقع التواصل الصيني Weibo الذي نشر فيديو يظهر فعالية بلاي 4 برو في عملية قياس لدرجة حرارة الأشخاص عبر تقريبه من الوجه والرسخ.

مشتعشر قياس الحرارة المضاف للهاتف يعد نوعياً في الوقت الذي يعاني فيه العالم من كوفيد-19 في واعتبار ارتفاع درجة حرارة الجسم من أولى الأعراض التي قد يتسدل بها على أن الشخص مصاب بالمرض.

ووفقاً لهونر فإن المستشعر قادر على الكشف عن درجات الحرارة التي تتراوح ما بين -20 إلى 100 درجة مئوية أي ما يعادل ( -4 إلى 212 فهرنهايت)، والتي تعد في جميع الأحوال كافية لفحص حرارة الجسم عند خروجها عن المعدل الطبيعي سواء صعوداً أو هبوطاً.

بحانب الميزة السابقة يأتي هونر بلاي 4 بالنسخة العادية مع مواصفات اعتدنا عليها في الهواتف المتوسطة ذات القدرات الجيدة بمعالج MediaTek Dimensity 800 وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت ونظام كاميرا رباعي.

بينما نسخة بلاي 4 برو وهي الأعلى مواصفات وسعر تأتي بمعالج هواوي Kirin 990 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت لكن بكاميرا خلفية ثنائية مع عدسة تقريب، فيما يدعم كلا الهاتفين دقة شاشة 1080 بكسل وتقنية اتصال الجيل الخامس.

السعر والتوفر في السوق:

الهاتف بنسختيه سيتم طرحه في السوق الصيني دون تأكيد للحظة إذا ما سوف تشهد أسواق عالمية أخرى وصول الهاتف؛ حيث سيكون سعر نسخة بلاي 4 العادية حوالي 250 دولاراً، ونسخة برو 420 دولاراً.