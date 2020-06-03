نمو عائدات زووم بأكثر من الضعف إلى أكثر من 300 مليون دولار

كشفت شركة زووم عن نتائجها المالية للربع الأول والتي أظهرت فيها نمواً في كل المؤشرات الإيجابية. فقد بلغت عائدات الشركة الإجمالية 328 مليون دولار بنمو سنوي 169 بالمئة.

كما نمى عدد زبائن الشركة من الشركات التي لديها أكثر من 10 موظفين وهؤلاء يستخدمون الحسابات المدفوعة وهو مؤشر هام لمدى تبني الخدمة من قبل قطاع الأعمال وليس فقط المستخدمين الأفراد ذوي الحسابات المجانية.

ووصل عدد زبائن زووم من الشركات التي لديها أكثر من 10 موظفين إلى أكثر من 265 ألف زبون في زيادة سنوية 345%!.

وتتوقع زووم تحقيق عوائد إجمالية سنوية خلال كامل سنتها المالية تصل إلى1.8 مليار دولار.

من ناحية أخرى أكد المدير التنفيذي للشركة أن مزايا التشفير القوي الجديدة التي تعمل عليها شركته ستتاح فقط للحسابات المدفوعة، ما يضع الحسابات المجانية عرضة للإنكشاف والاعتراض من قبل السلطات الحكومية في حال طلبت من زووم ذلك.

وكانت زووم قد ذكرت سابقاً أن لديها 300 مليون مستخدم نشط يومياً، لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا التصريح المضلل، بل كانت تعتبر هناك 300 مليون تسجيل دخول إلى الجلسات، بغضّ النظر إن كانت من مستخدم فريد أم مكرر.

المصدر:

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