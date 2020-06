توقف خدمة آي كلاود يسبب مشاكل في تسجيل الدخول لبعض خدمات آبل

توقفت خدمة آبل السحابية، آي كلاود ، الليلة الماضية وبشكل مفاجئ لدى عدد كبير من المستخدمين، وقد صاحب التوقف مشاكل في تسجيل الدخول إلى خدمات الشركة مثل البريد الإلكتروني iCloud Mail والتطبيقات المتصلة بالخدمة السحابية. لكن المشكلة تم حلها بعد ظهورها بساعات قليلة.

كان المستخدمون قد بدأوا بمواجهة مشاكل تسجيل الدخول باستخدام آي كلاود بالأمس، وظهرت آلاف التغريدات على تويتر تتحدث حول التوقف المفاجئ، حيث عند القيام بتسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات المتصلة بالخدمة السحابية تظهر رسالة تقول أن التطبيق الذي تم اختياره غير موجود.

شركة آبل تفاعلت سريعًا مع الحادثة لتوضيح الخلل، ومن ثم نشرت على صفحة الدعم الخاصة بها عن حل المشاكل المتعلقة بتسجيل الدخول.

Anyone else with an error on iCloud services? @AppleSupport #apple #icloud #error pic.twitter.com/7Y2L4tENry

— Tiago Tomás (@tiagomtomas) June 2, 2020