آيباد برو 2021 سيأتي بدعم تقنية اتصال 5G وشاشة Mini-LED (تسريبات)

في جديد التسريبات حول منتجات شركة آبل القادمة في العام المقبل 2021، أشار حساب تويتر L0vetodream المختص ببتسريبات أجهزة آبل قدوم نسخ آيباد برو 2021 مع دعم تقنية اتصال 5G.

حيث ستأتي النسخ القادمة من برو مع مودم سنابدراجون X55 5G كما أفاد الحساب والذي يعني أنها ستستفيد من ترددات sub-6GHz وموجات راديو mmWave أسرع.

كما من المتوقع أن يأتي الآيباد بشاشة Mini-LED كما سبق وتوقع الخبير التقني Ming-Chi Kuo في ديسمبر الماضي، بالإضافة لما تحدث عنه حول قدوم نسخة بشاشة 12.9 بوصة وسيتم إطلاقها في الربع الثالث من العام الجاري.

فيما يعزى اهتمام آبل بشاشات Mini-LED وتضمينها في أجهزة آيباد القادمة نظراً لما تقدمه من أداء مماثل لشاشات OLED من حيث دعمها نظاق ألوان واسع وتقديم صورة عالية الجودة عبر التباين العالي ومزايا التعتيم اللازمة في الشاشة.

وبالنسبة للعتاد الداخلي أشار L0vetodream إلى أنه أجهزة آيباد 2021 ستأتي بمعالج آبل A14X وقد يتم إطلاقها في بداية العام القادم خلال الربع الأول أو الثاني بشكل يناقض توقعات Kuo السابق ذكرها من حيث الموعد المتوقع.

ويجدر بالذكر أن شركة آبل قد أطلقت آيباد جديد في مارس الماضي كانت سمته الرئيسية هي مستشعر LIDAR مصمم خصيصاً للعمق والذي يمكن الاستفاده منه في مجموعة واسعة من الأعمال والتطبيقات التي تتبع أسلوب الواقع المعزز.

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المصدر

The Verge