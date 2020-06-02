تطبيق Health Sync سيُمكنك من مزامنة جميع بيانات اللياقة البدنية من جميع المصادر

Health Sync هو تطبيق رائع ومفيد بنفس الوقت لحملة أجهزة أندرويد، وسيسمح لهم بمزامنة بيانات اللياقة البدنية الخاصة بهم مع جميع المصادر والخدمات، على سبيل المثال المزامنة مع Google Fit و Samsung Health أو مع Fitbit أو Garmin أو InBody أو Oura Ring أو Polar أو Suunto أو Withings (Health Mate).

بدوره، تطبيق Health Sync يعمل بشكل تلقائي وسيقوم بمزامنة البيانات في الخلفية من تطبيقات المصدر المختلفة ولأنواع مختلفة من البيانات، مع القدرة على اختيار اتجاه المزامنة والاستفادة من الخيارات المختلفة، على سبيل المثال، يمكنك مزامنة الأنشطة من Garmin إلى Samsung Health ومزامنة البيانات من Fitbit إلى Samsung Health و Google Fit.

أيضًا، يدعم التطبيق مزامنة بيانات ضغط الدم وجلوكوز الدم وتشبع الأكسجين مع بيانات معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى البيانات الغذائية، بما في ذلك شرب الماء، ومع ذلك، فإن البيانات التي يمكن مزامنتها تعتمد على التطبيق الأصلي ومن التطبيقات المستهدفة.

أخيرًا، تطبيق Health Sync متاح لنظام أندرويد كإصدار تجريبي مجاني لمدة أسبوع واحد، وبعد ذلك لمواصلة استخدام التطبيق والاستفادة من الوصول المتميز إلى جميع الميزات، ستحتاج إلى إجراء عملية شراء داخلية ولمرة واحدة، على أن يدعم إصدار أندرويد 4.4 فأحدث.

تحميل تطبيق Health Sync على نظام تشغيل أندرويد.