تراجع مبيعات الهواتف الذكية 20% بسبب أزمة فيروس كورونا

كشفت مؤسسة الأبحاث غارتنر عن تقريرها حول مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي – كالمتوقع – كانت نتيجته تراجعات كبيرة وصلت إلى 20% في المبيعات مقارنة بالعام الماضي.

بحسب التقرير فإن أكبر الخاسرين كانت هواوي حيث تراجعت مبيعاهتا بأكثر من 27%. وجاءت سامسونج في المركز الأول بحصة مبيعات 55 مليون، وبعدها هواوي 42 مليون، وآبل ثالثاً بمبيعات 41 مليون وشاومي رابعاً وأوبو خامساً.

وإجمالاً بلغت مبيعات الهواتف 290 مليون هاتف بتراجع 20.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت مبيعاتها 374 مليون هاتف.

وشهدت الشركات الخمس الكبرى في قطاع الهواتف الذكية تراجعات تراوحت ما بين 19 إلى 27 بالمئة، ما عدا شاومي التي حققت نمو طفيف لم يصل إلى 1.5 بالمئة فقط.

بالطبع يأتي هذا التراجع العالمي الأسوء على الإطلاق كنتيجة حتمية لانتشار فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي ومتاجر الشركات ومتاجر بيع الإلكترونيات حول العالم.

المصدر:

Gartner