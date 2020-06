أندرويد 11 بيتا يصل بعض مستخدمي بكسل 4 رغم تأجيل جوجل مؤتمرها

بدأت النسخة التجريبية “بيتا” من نظام تشغيل أندرويد 11 بالوصول إلى بعض مستخدمي هواتف بكسل 4 بالتزامن مع إطلاق التحديث الأمني لمستخدمي أندرويد 10.

وربما يبدو وصول نسخة أندرويد 11 التجريبية غريبًا بعض الشيء في الوقت الحالي، خاصة وأن جوجل أعلنت قبل 3 أيام عن تأجيل مؤتمر المطورين الخاص بالكشف عن أحدث نسخة من نظام تشغيلها بسبب الأحداث الراهنة في الولايات المتحدة.

لكن كالعادة، فإن مستخدمي أحدث أجهزة جوجل هم أول من يحصل على نسخة نظام التشغيل كل عام، لذلك كان مستخدمو هواتف بكسل 4 هم أصحاب الحظ السعيد.

على كل، يأتي أندرويد 11 مع تحديثات كبيرة على مستوى التصميم وسيحصل المستخدمون على 3 خيارات لإظهار الأيقونات على الشاشة، كما سيحصلون على مشغل وسائط متعددة جديد، كما سيكون هناك خاصية للضغط على زر التشغيل للوصول السريع لجميع الأجهزة المتصلة بالهاتف.

ستكون هناك ميزة أخرى للإشعارات عبر أيقونة عائمة أسفل القائمة الرئيسية، وبشكل شبيه لطريقة ظهور أيقونة فيس بوك ماسنجر.

جوجل كانت قد أشارت إلى احتمالية الحديث عن نسخة أندرويد 11 في وقت قريب بعد تأجيل المؤتمر، لذلك ربما كانت الإشارة تتجه نحو ارسال التحديث للمستخدمين، وبالتالي تكون نسخة بيتا في طريقها إلى مستخدمي هواتف بكسل الأخرى وهواتف باقي الشركات تمهيدًا لإطلاق نسخ جديدة قبل الإصدار النهائي بعد أسابيع من الآن.

Remember the wild media player in Quick Settings experiment we found in DP1? https://t.co/s01QQNmdYv

It's live in Beta 1 as a Developer Option called "media resumption." pic.twitter.com/CKlbG7wYNh

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020