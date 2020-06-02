أصبحت لعبة VALORANT متوفرة الآن حول العالم بشكل مجاني

رسميًا أطلقت شركة Riot Games لعبة التصويب التكتيكي VALORANT المبنية على الشخصيات على أجهزة الحاسوب.

أعلنت شركة Riot Games، اليوم، أن لعبة التصويب التكتيكي VALORANT التي يتنافس فيها فريقان من خمسة لاعبين أصبحت الآن في متاحة للجميع حول العالم دون تأخير بالررغم من الظروف الحالية المرتبطة بفيروس كورونا.

يستطيع اللاعبون الآن في معظم المناطق إنشاء حساب VALORANT وتحميل لعبة الحاسوب بشكل مجاني، كما سيتمكن عشّاق اللعبة من مشاهدة فيديو الإطلاق الجديد للعبة VALORANT والذي يحمل عنوان “المبارزون” بالإضافة إلى مقطع بيئة اللعب الذي يستعرض خريطة “أسينت” الجديدة التي ستنطلق معها الحلقة الأولى من اللعبة.

تقول Riot Games حول لعبة التصويب الجديدة: “تتميز VALORANT بكونها لعبة جماعية محكمة وفتّاكة تنطوي على معارك تصويب عالية الدقة باستخدام مجموعة واسعة من المسدسات وشخصيات لعملاء يتمتعون بقدرات فريدة، وتقع مجرياتها في خرائط تم ضبطها بعناية لضمان ساعات طويلة من اللعب الممتع الذي يتنافس خلاله فريقان من خمسة لاعبين ينقسمون إلى مهاجمين ومدافعين للفوز في مبارزة بالأسلحة تمتد على مدار 24 جولة. VALORANT لعبة مجانية مصممة بشكل يحقق الأداء الأمثل على مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر، وذلك بهدف شمل أكبر عدد من اللاعبين عالميًا، ويدعمها في ذلك ما تقدمه Riot Games من خادم ألعاب يعد الأفضل في فئته وبنية تحتية عالمية وتقنيات خاصة مضادة للغش، إلتزامًا من الشركة بالحفاظ على المبادئ الأساسية لنمط التصويت التكتيكي ودعم النزاهة التنافسية لتجربة اللعب.”

أرقام قياسية مع نسخة VALORANT التجريبية “بيتا”



تمكنت لعبة VALORANT بعد إصدار نسخة بيتا المغلقة في شهر أبريل 2020 من تحقيق أرقام تاريخية، حيث حطمت أرقام المشاهدة القياسية مع 34 مليون ساعة مشاهدة في يوم واحد، فيما تجاوز عدد المشاهدين في ذروته 1,7 مليون مشاهد في نفس الوقت، وهو رقم قياسي لا يسبقه سوى الرقم الذي حققته نهائيات بطولة Riot Games العالمية مع لعبتها الأخرى League of Legends في عام 2019.

كما تم تسجيل لاعبين بمعدل يصل 3 ملايين في اليوم الواحد خلال فترة إصدار البيتا المغلق التي امتدت لشهرين، في حين شاهد المعجبون أكثر من 470 مليون ساعة من بث إصدار بيتا المغلق من لعبة VALORANT على Twitch وخدمة البث كورية المنشأ AfreecaTV.

خادم ألعاب بجودة وبنية تحتية عالية

تقول Riot Games أن إطلاق لعبة VALORANT سيكون على خوادم مخصصة ذات سرعة تحديث تبلغ 128 مرة في الثانية. وستكون الخوادم متاحة مجانًا للجميع لمساعدتهم على زيادة سرعة حركة كافة اللاعبين إلى 128 إطارًا في الثانية؛ أي أن الخوادم ستنقل سرعة اللاعبين الذين يعانون من بطء الاتصال بشبكة الإنترنت إلى 128 إطار في الثانية ليكونوا على قدم المساواة مع غيرهم من اللاعبين.

تؤكد Riot Games أنها ستقوم بتأمين سرعة استجابة (بينغ) لا تتخطى 35 جزءًا من الثانية لنسبة 70% على الأقل من اللاعبين حوال العالم من خلال خدمة “Riot Direct” التي تقوم من خلالها الشركة بترتيب اتفاقيات تبادل البيانات مع مزودي خدمة الإنترنت، والتي تضم شبكة عالمية من وسائط نقل البيانات تم تخصيصها للاعبي VALORANT، مع نقاط تواجد في معظم المدن الرئيسية حول العالم، وهو ما يمنحها القدرة على إصلاح المسارات المعطّلة وموازنة الحِمل في المسارات المزدحمة، وكذلك إضافة دوائر جديدة لخدمة المزيد من اللاعبين في المستقبل (أي أن نسبة الـ 70% سترتفع في الأماكن التي يرتفع فيها الطلب).

وأوضحت الشركة أنه وخلال فترة إصدار نسخة بيتا، تخطى حجم الطلب من اللاعبين المتوقع، وعليه بدأت بالعمل نحو نشر المزيد من الخوادم في الأماكن التي لم تلبِّ فيها فترة الانتظار المعايير المطلوبة، وتهدف الشركة في المدى القصير على نشر خوادم جديدة للعبة في كل من مدن وارسو ومدريد ولندن وأتلانتا ودالاس، مع تحسين ظروف الانتظار في كل من كولومبيا والأرجنتين وأوروبا الشرقية.

لمعرفة المزيد حول لعبة VALORANT يمكنك زيارة الموقع الرسمي www.PlayVALORANT.com.