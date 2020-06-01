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21 تطبيق و 17 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 21 تطبيق و 17 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
21 تطبيق:
- Face Video Morph Animator HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Bills Reminder : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Complex Number Calculator | Scientific Calculator : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sticker Maker for Gboard and WhatsApp – Emoji app : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Blex UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Color lines – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Cubemax 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Glass HD – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Irex – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Plastimix – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Plax – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Rugo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- WhatsArt – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Win Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Black Army Omni – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Color S8 – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Hexanet White – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- iOS Lines White – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- S9 Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Pix Dark Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pix Color Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
17 لعبة:
- Cake Duel : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Coloring Diorama (Paid) : Color by Number : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Hello Human : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Zombie Defence Premium : Tap Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Crazy Tap Chef VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Math Puzzles 2019 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Tap knife VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Ghost Hunter – idle rpg (Premium) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- AngL : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ball Reach : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dungeon & Pixel Hero VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ego Rigo : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Magibot : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sudden Warrior Plus (Tap RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- AceSpeeder3 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.