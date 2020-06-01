يصحح هذا التطبيق الإشعارات على ساعات هواوي وهونر الذكية

Huawei Band Notifications تطبيق جديد يسمح لك بتصحيح مشاكل الإشعارات الخاصة في ساعات هواوي وأجهزتها القابلة للارتداء.

من لديه إحدى ساعات أو أجهزة هواوي القابلة للارتداء يعرف بالضبط أهمية هذا التطبيق، حيث يعاني المستخدمين من مشاكل في عرض الإشعارات الواردة لهذه الساعات من التطبيقات المختلفة، Huawei Band Notifications هو عبارة عن أداة توفّر إمكانية تلقي إشعارات من واتساب وتيليجرام وجي مايل وفيسبوك وحتى من ماسنجر وإنستجرام وسيجنال بشكل صحيح.

وهنا سيدعم التطبيق كلٍ من الساعات الذكية والأشرطة الذكية التالية” Huawei Band 2 Pro و Huawei Band 3 Pro و Honor Band 3 و Honor Band 4 و Honor Band 5 و Huawei Watch و Huawei Watch GT و Huawei Watch GT2 و Huawei Watch GT2e”.

ولاستخدام التطبيق، ما عليك سوى اختيار الساعة، وفتح التطبيق المناسب، والانتقال إلى إعدادات السوار، وتحديد عنصر “الإشعارات” وتمكينها في التطبيق، ثم يمكنك تحديد التطبيقات التي تريد تلقي إشعارات لها عن طريق التحقق منها من قائمة التطبيقات المثبتة ومنح التطبيق الإذن اللازم للوصول إلى الإشعارات.

أخيرًا، هذا التطبيق غير متصل بأي شكل من الأشكال بشركة هواوي، على أن يتطلب معه الاستعانة بتطبيق Huawei Health الذي يمكنك تحميله من هنا، وللأسف الشديد التطبيق غير مجاني، حيث للاستفادة منه عليك شرائه بسعر 1.49$ من متجر جوجل بلاي.

تحميل تطبيق Huawei Band Notifications على أندرويد.