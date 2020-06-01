فيفو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف X50 بدعم مثبت احترافي للكاميرا الرئيسية

كشفت شركة فيفو رسيماً عن سلسلة هواتفها الرائدة X50 التي تعد الأولى تحت فئة الهواتف الراقية من الشركة خلال العام الجاري 2020، حيث تأتي الهواتف بميزة رئيسية تكمن في نظام الثبيت البصري المركزي في كاميرا الهاتف الرئيسية.

وكانت فيفو قد عرضت نسخة نموذجية من الهاتف بمسمى Apex 2020 نهاية فبراير الماضي حيث كان من المفترض حينها أن يتم تقديمه في كونجرس الهواتف العالمي لكن تم إلغاءه بسبب جائحة كورونا؛ إلا أن الشركة اليوم أخرجته للعلن كمنتج نهائي للمستهلك.

حيث تأتي سلسلة X50 بثلاثة نسخ الأعلى في المواصفات +X50 Pro تليها نسخة X50 Pro والنسخة العادية X50 حيث تتمتع جميعها بنظام الثبات أثناء التصوير “gimble” حيث يُظهر على الشاشة متى تكون الصورة مستقرة وخالية من الاهتزازات هذا بجانب الثبات الاحترافي الذي تقدمه كاميرات الهواتف.

فيما يكمن الفرق بكون النسختين الأعلى من السلسلة و X50 العادي أنهما تأتيان مع عدسة تقريب وكذلك تتتميز نسخة +X50 Pro بأنها تعمل مستشعر سامسونج الأخير ISOCELL GN1 والذي يأتي بدقة 50 ميجا بكسل ويقدم أداءً عالياً.

أما بالنسبة للعتاد الداخلي فلم تكشف الشركة عن كامل المواصفات الداخلية للهواتف الثلاثة إلا أن نسخة +Pro جاءت مع معالج كوالكوم سنابدراجون 865 ومودم الجيل الخامس X55، فيما تدعم شاشة الهاتف تردد 120 هيرتز وتقنية +HDR10.

وزعمت فيفو بان النسخة العادية من السلسلة تعد الأنحف على الإطلاق في سوق هواتف الجيل الخامس بسمك 7.49 مم، والتي على الأغلب ستأتي مدعمة بمعالج سنابدراجون 765.

بخصوص السعر والإطلاق لم تذكر الشركة أي تفاصيل للحظة لكن في جميع الأحوال لن يتأخر الأمر عن بضعة أسابيع إذا ما أخذنا بالجسبان تجارب الشركة السابقة والتي جاءت غالبيتها بمواصفات فريدة وسبقت الكثير من الشركات في تضمينها في هواتفها نذكر منها كاميرا السلفي المنبثقة وقارئ البصمة المدمج في الشاشة والآن مثبت gimble !

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المصدر

The Verge