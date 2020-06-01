سوني تؤجل مؤتمر بلايستيشن 5 بسبب الاحتجاجات الأمريكية

قررت شركة سوني تأجيل مؤتمرها الرسمي الخاص بجهاز الألعاب الجديد بلايستيشن 5 الذي كان من المخطط عقده في الرابع من يونيو الجاري حتى موعد يحدد لاحقاً.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها أنها تتفهم حماس اللاعبين حول العالم لتجربة ألعاب بلايستيشن 5، لكنها لا تشعر أنه التوقيت المناسب للاحتفال بذلك. وأضافت بأنها تريد للمزيد من الأصوات الهامة أن يتم سماعها.

وكان من المخطط استعراض مجموعة من ألعاب بلايستيشن 5 في حدث يعقد لمدة ساعة كامل.

مازالت خطة سوني بإطلاق جهازها رسمياً في الأسواق في موسم العطلات نهاية العام الجاري، وبحسب المدير التنفيذي للشركة فإن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على خطة الشركة من حيث إطلاق الجهاز أو سعره.

يذكر أن شركة EA أيضاً أجلت مؤتمر إطلاق لعبة Madden NFL 21 الذي كان من المتوقع عقده الجمعة، وكذلك أجلت جوجل إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية.

المصدر:

Sony