خدمة NordVPN خدمة متكاملة توفر لك ما تحتاجه من سرعة اتصال وأمان

أصبح استخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية المعروفة بالاسم VPN من الأمور الشائعة حول العالم، حيث تمنح تلك الشبكات للمستخدم إمكانية الوصول غير المحدود للويب بجانب تقديم مستوى أمان عالي كوّنها تقدم بروتوكول إنترنت (IP) افتراضي يمنع الآخرين من تعقبه.

مع انتشار استخدام VPN ، ظهرت هناك العديد من الخدمات التي تتيح مزايا متباينة، لكن من بينها وجدنا NordVPN التي تُعد من أهم وأبرز الخدمات في المجال ومن الأكثر تكاملًا لما تقدمه من تنوع في الخوادم والبلدان التي تعمل فيها وتطبيقاتها المتوفرة على جميع الأنظمة في السوق، مما يتيح الوصول إلى أي معلومات على الويب بكل سهولة والحفاظ على حماية المستخدم من أي خطر بفضل تقنية التشفير المزدوج التي تعمل بها.

فخدمة NordVPN التي تتخذ من بنما مقرًا لها لا تخضع لأي سياسة احتفاظ بيانات، كوّن البلد المستضيف لا يخضع لمثل هذه القوانين من الأساس، وبالتالي جميع ما يقوم به المستخدمين يذهب أولًا بأول ولا يمكن تعقبه أو معرفته وهو ما يعني مستوى عالية من السرية. كذلك، فإن القانون يمنع الخدمة من الاحتفاظ بسجل عمليات تسجيل الدخول.

يتوسع الأمر من بنما ليصل إلى 59 دولة مختلفة حول العالم تمتلك أكثر من 5,400 خادم بسرعة عالية للشركة، ما يتيح تنوع ضخم للمستخدمين لمساعدتهم على فتح جميع مواقع الويب مهما كانت سياسة البلدان المحلية والدولية تجاه الوصول لها؛ فإذا كان المحتوى ممنوع في بلدك، مع استخدام NordVPN تستطيع الوصول إليه عبر خادم من 59 دولة في العالم، وإذا كان المحتوى على سبيل المثال للولايات المتحدة ولا يمكن لغير القاطنين هناك مشاهدته، فإن تحديد خادم أمريكي سيؤهلك للاستمتاع بالمحتوى.

النقطة السابقة أصبحت من النقاط المهمة في العالم، لا سيما مع انتشار خدمات الويب وخدمات بث المحتوى مثل ديزني بلس وهولو والتي لم تصل لمنطقتنا العربية والشرق الأوسط بعد، لكن مع استخدام NordVPN وتغيير البلد إلى الولايات المتحدة، فإن المستخدم سيظهر وكأنه يعيش هناك، وبالتالي إمكانية الاستمتاع بالخدمة بكل سهولة.

VPN مع مزايا إضافية

تثق NordVPN فيما تقدمه للمستخدمين بدرجة كبيرة مقارنة مع المنافسين، لدرجة أنها تمنحهم ضمانًا لمدة 30 يومًا لاستعادة أموال الاشتراكات في حال لم تعجبهم الخدمة. فتوفر حجم لا محدود لاستخدام البيانات وميزة تُدعى CyberSec لمنع أي موقع يُشكل خطر على المستخدم ولمنع الإعلانات المزعجة.

توفر الشركة خدمة دعم فني على مدار الساعة عبر المحادثة المنبثقة من الموقع، البريد الإلكتروني، وغيرها لضمان حصول المستخدم على حلول سريعة لمشكلته.

وتوفر تطبيقاتها على جميع المنصات والأنظمة: أندرويد، iOS، ويندوز، ماك، كروم، لينيكس، فايرفوكس.

أسعار NordVPN والاشتراك بالخدمة

المزايا الكثيرة التي تقدمها الخدمة تأتي بأسعار مناسبة، بجانب تخفيضات للمشتركين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل 70% عبر الموقع الرسمي، وهي كالتالي:

11.95 دولارًا في الشهر والواحد.

خصم 41% عند الاشتراك لمدة عام ليصبح قيمة الشهر 6.99 دولارًا.

خصم 58% عند الاشتراك لعامين ليصبح قيمة كل شهر 4.99 دولارًا.

خصم 70% عند الاشتراك ثلاثة أعوام ليصبح قيمة الشهر 3.49 دولارًا فقط.

يمكن كذلك تحميل التطبيق على نظام تشغيل أندرويد هنا، ونظام تشغيل iOS هنا، أو زيارة الموقع الرسمي هنا للاستفادة من العرض.