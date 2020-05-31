يتيح لك تطبيق Prequel على أندرويد تخصيص قصصك بأسلوب أنيق

Prequel هو تطبيق لتحرير الصور على أندرويد قادم معه مجموعة من التأثيرات والفلاتر القوية، وهو مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في إضفاء لمسة أصلية على قصصهم من على الشبكات الاجتماعية، بالتالي يمكن الاعتماد على هذا التطبيق في هذا الشأن.

كما ويسمح Prequel لك بإعطاء نظرة حديثة أو رجعية أو مستقبلية لصورك، وذلك عن طريق الاختيار من بين عشرات الإعدادات المسبقة مثل Cinema و Disco و Grain و Miami و Lomo و Film و Vintage و Spectra و Retro و آخرين كثر.

من ناحيته أيضًا، يُوفّر التطبيق لمستخدميه واجهة مستخدم لا تتطلب مهارات أو وظائف إضافية محددة للحصول على نتائج جيدة، مع دعمه تخصيص كل تأثير وفلتر فضلًا عن الجمع بين عدد غير محدود من الفلاتر والأدوات لإنشاء إعدادات مسبقة مخصصة.

أخيرًا تطبيق Prequel متاح لنظام أندرويد كإصدار تجريبي مجاني مدعوم بعمليات شراء اختيارية، وقريبًا سيدعم العمل مع مقاطع الفيديو تمامًا كما هو الحال مع الصور، وللاستفادة منه يجب أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Prequel على أندرويد.