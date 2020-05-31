بعد إنهاء التعاون بين الشركتين لا نسخ جديدة من هواتف ون بلس McLaren

لا نسخ خاصة من هواتف ون بلس McLaren بعد اليوم

قامت شركة ون بلس الصينية وشركة تصنيع السيارات البريطانية McLaren بإنهاء الشراكة بما يخص إنتاج نسخة ون بلس McLaren التي اعتدنا على رؤيتها على مدار العامين الماضيين.

وجاء تأكيد فض الشراكة بين الطرفين عبر تصريح الناطق الرسمي للشركة البريطانية لموقع Android Authority بعد تقارير سابقة وشائعات تحدثت عن إنهاء العمل المشترك بينهما على أساس إزالة ون بلس من ضمن قائمة الداعمين لسباقات Formula 1 عن الموقع الإلكتروني لـ McLaren.

ولم تكشف الشركتان عن السبب الذي أدى إلى إنهاء الشراكة وعدم الاستمرار بالعمل معاً غير أن تصريح الناطق الرسمي لـ McLaren أشار إلى عدم رغبة الطرفين إلى تجديد العقد مرة أخرى بعد بلوغه النهاية المقررة حيث قال:

” إن شراكتنا مع ون بلس قد وصلت للنهاية وفقاً للجدول المقرر مسبقاً، حيث كان تعاوناً ناجحاً بين علامتين تجاريتين مبدعتين؛ ومنذ عام بدء التعاون في 2018 كانت ون بلس داعماً وشريكاً ثميناً نتمنى لهم كل التوفيق ونأمل رؤيتهم مستقبلاً”.

وكانت شركة ون بلس قد أطلقت العامين الماضيين هاتفي OnePlus 6T McLaren و OnePlus 7T Pro McLaren واللذان جاءا بالطبع بمواصفات أعلى من النسخ الأصلية لهواتف الشركة على مستوى التصميم الخارجي المميز والذواكر الداخلية وعدد من الميزات الأخرى.

مواضيع ذات صلة:

شركة ون بلس توقف ميزة فلتر كاميرا ون بلس 8 برو المثير للجدل

المصدر

Engadget