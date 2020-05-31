آيسر تطلق الحاسب المحمول Spin 5 في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة آيسر اليوم عن طرح الحاسب المحمول الجديد Spin 5 في المملكة العربية السعودية لتعزيز سلسلة أجهزتها المحمولة القابلة للتحول. يتميز الجهاز مع شاشة بدقة QHD، وهيكل مدمج جديد من الألمنيوم مع نظام المِفصل الذي يتحرك بزاوية 360 درجة ويوفر أربع وضعيات للعرض والاستخدام، وقلم Acer Active الذي يتميز بالشحن السريع مع تقنية Wacom AES (الشحنات الإلكتروستاتيكية النشطة).

وبهذا الخصوص، قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر في الشرق الأوسط: “يعد جهاز Spin 5 الجديد خيارًا ممتازًا لأي شخص يبحث عن جهاز واحد يمكن استخدامه في العمل والمدرسة وللترفيه ولممارسة هواياته.” وأضافت: “الدمج بين الهيكل الرفيع والأخف وزنًا، وشاشة اللمس ذات الإطار الرفيع، وأحدث تقنيات Active Stylus، يجعل جهاز Spin 5 الجديد القابل للتحول خياراً مثالياً لكل شخص يريد إنجاز الكثير من الأعمال مع الكثير من المرونة.”

تصميم وإمكانيات عالية

يتميز جهاز Spin 5 الجديد بتصميم رفيع للغاية يجعل هيكله القابل للتحول أسهل في الاستخدام من خلال أربعة وضعيات: الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو شاشة العرض أو شكل الخيمة. وتسمح المفاصل المتينة التي تتحرك بزاوية 360 درجة بالانتقال السلس بين وضعيات الاستخدام، بحيث يمكن للمحترفين والطلاب إنجاز مهامهم المتنوّعة دون عناء. وتعمل لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية، والتي تأتي كتجهيز اختياري، على زيادة الإنتاجية في الأماكن منخفضة الإضاءة.

كما يتميز جهاز Spin 5 (SP513-54N) بهيكله الرفيع بسُماكة 14. مم فقط المصنوع من المغنيسيوم والألومنيوم، ويأتي بشاشة لمس بحجم 13.5 بوصة بدقة QHD محاطة بإطار رفيع بحجم 7.78 مم فقط، ليقدم نسبة حجم الشاشة إلى الهيكل 80٪. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكل Spin 5.

يحتوي الجهاز على معالجات تصل حتى إنتل الجيل العاشر، ويوفر بطارية تقدم حتى 15 ساعة عمل وفقًا للشركة، كما يدعم خاصية الشحن السريع، حيث يمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 4 ساعات بعد شحنه لمدة 30 دقيقة فقط.

تقول آيسر حول الجهاز: “يمثل جهاز Spin 5 (SP513-54N) ثمرة التعاون المشترك مع إنتل في إطار برنامج إنتل للابتكار، والذي يحمل رمز “Project Athena”، وقد اجتاز الجهاز الاختبارات الصارمة لتحقيق أهداف البرنامج المتعلقة بتجربة المستخدم ومواصفات الأجهزة، وذلك لضمان أن يقدم الاستجابة المستمرة، والفتح السريع، وعمر البطارية3،، التي يحتاجها الأشخاص الطموحون من أجل التركيز في عملهم من أي مكان.”

يضيف الجهاز هوائي لاسلكي بتقنية Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX201 (802.11ax) فائق السرعة ثنائي النطاق، والذي يوفر اتصالًا بسرعات تصل 3 أضعاف الهوائي اللاسلكي 802.11ac.

قلم Acer Active

يوفر الجهاز قلم Acer Active الذي يتميز بخاصية الشحن السريع مع تقنية Wacom AES 1.0 (الشحنات الإلكتروستاتيكية النشطة). وتعمل تقنية AES على محاكاة تجربة الكتابة بالحبر على الورق من خلال توفير 4096 مستوى ضغط، لتصبح الكتابة والرسم وكل حركات القلم أكثر واقعية. وفي حال عدم الاستخدام، يُحفظ القلم في مكان تخزينه المخصص له ضمن هيكل الحاسب ويتم شحنه. كما يمكن استخدام القلم في الكتابة النشطة لمدة 90 دقيقة بعد شحنه لمدة 15 ثانية فقط.

تقنيات إضافية مع Acer Spin 5

يأتي الجهاز مع مكبرات صوت مزدوجة وتقنية Acer True Harmony، والتي تعمل على توفير صوت فائق الجودة. وتوفر الميكروفونات المزدوجة تجربة صوتية واضحة عند استخدام كاميرا الويب عالية الدقة في المحادثات عبر الإنترنت. فيما يستطيع المستخدمون الاتصال بالجهاز عبر الأوامر الصوتية للتفاعل مع مساعد مايكروسوفت كورتانا حتى في وضع Modern Standby، المصمم ليمنح المستهلكين إمكانية دخول أفضل إلى أجهزة الحاسوب الخاصة بهم.

سعر الجهاز وتوافره

يتوفر جهاز Spin 5 [SP513-54N] بشكل حصرى في المملكة العربية السعودية لدى مكتبة جرير، ويأتي بمعالج إنتل Core i7-1065G7، وذاكرة بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بمساحة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت، وشاشة اللمس بقياس 13.5 بوصة بتقنية IPS، ونظام التشغيل Windows 10 Home، وبسعر 5,099 ريال سعودي.

ولمعرفة المزيد حول الجهاز يرجى التواصل مع أقرب فرع أو وكيل لآيسر عبر الموقع www.acer.com.