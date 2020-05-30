زووم تخطط لإطلاق تشفير أقوى لمكالمات الحسابات المدفوعة

تخطط خدمة التواصل المرئي والاجتماعات زووم إطلاق تشفير أقوى للمكالمات التي يجريها المستخدمين ذوي الحسابات المدفوعة وبعض المؤسسات كالمدارس والجامعات.

وأكد استشاري الأمن والحماية في الشركة Alex Stamos تلك الأخبار الذي اعتبرها مازالت عرضة للتغيير ولم تصل إلى الشكل النهائي بعد. وتعتزم زووم إتاحة هذا التشفير الأقوى للجهات غير الربحية مثل النشطاء السياسيين أيضاً.

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت زووم عدد مستخدميها بشكل كبير سواء ذوي الحسابات المجانية أم المدفوعة. واليوم هناك 300 مليون انضمام لمحادثة عبر الخدمة بدون الحاجة لتوفر حساب لدى المستخدم أو تنزيل برامج حتى.

المؤكد أن الحماية الإضافية ستكون للحسابات المدفوعة وتلك خطوة لدفع المزيد من المستخدمين عبر الحسابات المجانية تحويلها إلى مدفوعة، أو ربما التحول إلى خدمة منافسة غير ربحية مثل Signal التي تركز على الأمان.

وبدأت زووم منذ أسابيع خطة تمتد على ثلاثة أشهر لتعزيز حماية وأمان خدمتها بدلاً من إتاحة مزايا جديدة. وذلك بعد أن اكتشفت عدة ثغرات أمنية فيها.

المصدر:

Reuters