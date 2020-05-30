رسميًا تطبيق جوجل فويس يدعم تحويل المكالمات وأكثر

بعد اختباره لعدّة أيام، تطبيق جوجل فويس يدعم الآن تحويل المكالمات بالإضافة إلى التكامل مع جيميل.

قبل نحو أسبوع من الآن، أعلنت جوجل وعبر صفحة الدعم الخاصة بخدمة جوجل فويس “Google Voice”، أن المستخدمين سيتمكنوا قريبًا من الاستفادة من ميزة تحويل المكالمات الصادرة والواردة إلى رقم آخر، دون تحديد الشركة تاريخ بعينه لهذا الدعم، الآن يبدو أن الأمور قد اكتملت، حيث وبشكل رسمي أصبحت ميزة تحويل المكالمات متاحة على جوجل فويس.

وفي هذا السياق أشارت الشركة: “في بضع خطوات بسيطة، يمكنك إرسال مكالمة إلى الشخص المناسب، سواء كانت جهة اتصال مقترحة بذكاء، أو البحث في دليلك أو رقم هاتف تم إدخاله يدويًا”.

كما وكشفت الشركة عن وجود تكامل بين فويس وجيميل، حيث ستظهر الأولى قريبًا على الشريط الجانبي في لدى جي مايل، جنبًا إلى جنب مع الاختصارات الحالية إلى المهام والتقويم و ملاحظات كييب، أخيرًا، ستسمح لوحة الاتصال الخاصة بفويس في جي مايل من الرد على المكالمات وإجراء المكالمات وكذلك تحويل المكالمات بكل سهولة.

المصدر: Google Voice Support | G Suite Updates Blog.