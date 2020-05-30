جديد تطبيقات الطقس Weather والذي ستحصل معه على تنبؤات دقيقة بالطقس

يُوفّر تطبيق Weather الجديد تنبؤات دقيقة لحالة الطقس مع خرائط وتنبيهات عن حالة الجو وأكثر.

بغض النظر عن أداة الطقس الافتراضية من على كل هاتف أندرويد، يمتلأ متجر جوجل بلاي بتطبيقات الطقس، والاختلاف فيما بينها يتمحور حول واجهة المستخدم “التصميم” وكذلك دقة التنبؤات، Weather أحد التطبيقات الجديدة في هذا الشأن، والذي يأتي معه تصميم رائع وجميل بالإضافة إلى تنبؤات وأدوات طقس في غاية الأهمية.

وهنا يمكننا تعريفه بأنه أحد التطبيقات التي توفر تنبؤات طقس تفصيلية لكل ساعة، كما ويُقدّم معاينة لتوقعات الطقس للأيام العشرة المقبلة في الموقع الذي تعتمده أو في أي مكان آخر في العالم.

كذلك لدى التطبيق إمكانية عرض العديد من تفاصيل الطقس مثل درجة الحرارة الحالية والمتوقعة والضغط الجوي واحتمال هطول الأمطار ومسافة الرؤية وسرعة الرياح واتجاهها ونسبة الرطوبة والغيوم ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية ونقطة الندى وشروق الشمس وأوقات الغروب.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث هناك الدعم للمدّ بإشعارات أو تنبيهات في الوقت الحالي، وتحديدًا في ظروف الطقس السيئة مثل العواصف والأمطار الغزيرة مع مدّه أيضًا بخرائط طقس مصحوبة برسوم متحركة حية.

ومن الإعدادات الخاصة به، يُمكِنُكَ مع التطبيق تخصيص نمط الإشعارات وتنشيط أو عدم تشغيل تنبيهات الطقس، كذلك اختيار وحدات القياس المختلفة وأكثر من ذلك بكثير، أخيرًا، تطبيق Weather متاح للتحميل على أندرويد مجّانًا وبدون عمليات شراء داخلية، ومع ذلك فهو قادم بإعلانات ولكن ليست مزعجة، ويكفي للاستفادة منه أي يكون جهازك يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Weather على أندرويد.