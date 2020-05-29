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26 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 26 تطبيق و 11 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
26 تطبيق:
- Lecture Notes – Classroom Notes Made Simple : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- LiquidPlayer Pro – music,equalizer,mp3,radio,3D : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- NFC EMV Card Reader : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Search Everything Pro Key : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Genetic Helper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Learn C++ Programming with Compiler [ Premium ] : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- N+ Launcher Pro – Nougat 7.0 / Oreo 8.0 / Pie 9.0 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Black & White HD -Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Cirgus – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Color Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Glass Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Glass Neon – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- OS Round – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Salpicons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Win Circle – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Win10 Flat – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Roui – Icon Pack : السعر الحقيقي 149$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Neon icon pack ligth Blue theme top to 2019 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- WallApp – Wallpaper Manager : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Anoo Icon (Beta) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Anoobul Icon (Beta) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Metal Circle – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Pino Icon : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Platin – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Spheroid Icon : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
11 لعبة:
- Retro Pixel Classic : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- The Secret of Crimson Manor : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dr. Panda Ice Cream Truck 2 : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Superhero Fight: Sword Battle – Action RPG Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- BattleTime Premium Real Time Strategy Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cytus II : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Merge Monster VIP – Idle Puzzle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Speed Math 2018 – Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- The Slimeking’s Tower (No ads) : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Color Link Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Devil Twins: VIP+ : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.