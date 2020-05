يوتيوب تتيح ميزة الفصول لتسهيل تصفح الفيديوهات

قبل مدة كانت يوتيوب تختبر ميزة تقسيم مقاطع الفيديو إلى عدة فصول لتسهيل تصفحها، الآن أصبحت متاحة للجميع رسمياً.

سابقاً كان أصحاب بعض القنوات يضعون في الوصف توقيت بداية كل مقطع للفيديو لتسهيل الانتقال إليه مباشرة، خاصة في المقاطع الطويلة، بدلاً من مشاهدتها بالكامل.

الآن يوتيوب قدمت هذه الميزة بطريقة أفضل بحيث يظهر على شريط التمرير الأحمر الفصول التي يتألف منها المقطع وهناك إمكانية للانتقال بسهولة لأي فصل.

بالطبع هذه الميزة اختيارية وتتم بالتعاون مع مدير القناة الذي يحدد توقيت بدء كل فصل وموضوعه، ويجب أن يتضمن المقطع على الأقل ثلاثة فصول مدة كل منها على الأقل 10 ثوان.

الميزة متاحة تدريجياً منذ اليوم للمستخدمين على كافة المنصات، الويب وأندرويد و iOS.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020