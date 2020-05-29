سوني تحدد 4 يونيو للكشف عن PS5

حددت شركة سوني تاريخ 4 يونيو موعدًا للكشف عن الجيل الجديد من أجهزة الألعاب، بلايستيشن 5 “PS5″، بحدث يُبث الحدث عبر الإنترنت الساعة 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

سيتخلل الحدث أيضًا، الكشف عن وحدة تحكم DualSense اللاسلكية والجديدة كليًا، بجانب عدد من الألعاب الحصرية التي ستصدر مع الجهاز. وذلك قبل الإطلاق المنتظر في الأسواق خلال عطلات هذا العام.

يأتي مؤتمر سوني بشكله الافتراضي لأول مرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وسيتمكن جميع المهتمين في العالم من متابعة الحدث عبر قنوات البث المخصصة لذلك.

تقول الشركة اليابانية أن بلايستيشن 5 “PS5” سيُمثل مستقبل الألعاب، حيث ستستمر معه في مهمتها التي بدأتها قبل 25 عامًا للوصول إلى أبعد الحدود. كما أنها ستكشف عن مجموعة من الألعاب التي تأتي من أفضل الاستديوهات العالمية.

إليكم فيديو الإعلان عن موعد PS5:

المصدر:

PlayStation