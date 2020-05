تويتر تتيح حفظ مسودات التغريدات والجدولة من موقع الويب

أخيراً أتاحت منصة تويتر ميزتين كانتا من أبرز مطالب المستخدمين لسنوات، الأولى هي مسودة التغريدات والأخرى الجدولة.

سابقاً كان بإمكانك جدولة التغريدات فقط في حال كنت معلن عبر موقع الحملات الإعلانية، أو عليك استخدام أداة خارجية مثل tweetdeck، لكن الآن لم يعد هذا ضرورياً، بحيث يمكنك جدولة التغريدة مباشرة من موقع الويب.

بالضغط على زر إنشاء تغريدة جديدة ستجد أيقونة جديدة ظهرت بالضغط عليها تفتح لك خيارات تحديد وقت نشر التغريدة وذلك بالشهر واليوم والسنة وحتى الساعة والدقيقة وكذلك تخبرك المنطقة الزمنية التي ستنشر بها وهي من إعدادات الحساب. وحالياً يمكنك جدولة التغريدات حتى عامين قادمين.

وفي حال كتبت تغريدة ما ولم تكملها، سابقاً كنت تحذفها، لكن الآن بإمكانك جعلها كتغريدة غير مرسلة (مسودة) لإكمالها وتعديلها وإرسالها لاحقاً.

ويمكنك جعل تغريدة ما كمسودة بالضغط على زر الخروج من صندوق كتابة التغريدة ليخبرك إن كنت تود حفظها أم التخلي عنها، وفي حال حفظتها للعودة إليها لاحقاً، ستجد أعلى يمين صندوق إنشاء تغريدة جديدة خيار Unsent Tweets بالضغط عليه تقسم الصفحة إلى قسمين: الأول لمسودات التغريدات، والثاني للتغريدات المجدولة.

هذه الميزتين بدأت بالتوفر رسمياً منذ اليوم لكافة مستخدمي تويتر على موقع الويب حول العالم.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020